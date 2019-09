João Feliciano Pestana

Faleceu

Seus filhos: Manuel Pestana; Constança Pestana; Celeste Pestana; Vicente Pestana; João Pestana; André Pestana; Conceição Pestana; Rosária Pestana; Ligia Pestana e Sérgio Pestana, suas noras, genros, netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, bisavô, irmão, cunhado, tio, amigo, vizinho e parente, residente que foi ao Sitio da Fajã dos Vinháticos, freguesia de São Vicente e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13:30 horas para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Saúde, (Lameiros) São Vicente onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para o cemitério da dita freguesia.

A família agradece, reconhecidamente, a todos os que lhes têm manifestado o seu pesar, assim como às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso parente, prestando-lhe assim, a sua última homenagem.

Agradecimentos que são também extensivos nomeadamente ao Banco de Sangue do Hospital Dr. Nélio Mendonça, a toda a equipa médica, enfermagem e auxiliar do Hospital Dr. Nélio Mendonça, do Hospital dos Marmeleiros, do Centro de Saúde de São Vicente, aos Bombeiros de São Vicente, aos Cuidados da Rede, às Ajudantes Domiciliárias da Segurança Social de São Vicente e ao Centro de Convívio do Centro Paroquial de São Vicente, pela sua eficiência, dedicação, forma profissional e humana que sempre demonstraram para com o seu querido parente. A todos a nossa profunda gratidão. Bem hajam.

No próximo domingo, (22-09), pelas 11:30 horas, terá lugar na referida Igreja, missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, pelo que reiteram os seus agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta Eucaristia.

São Vicente, 19 de Setembro de 2019