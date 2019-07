PARTICIPAÇÕES

Bruno Ricardo Abreu de Nóbrega

FALECEU

Seus pais José Saúl de Nóbrega e Irene Abreu de Nóbrega, suas irmãs Sandra Nóbrega e Clementina Nóbrega, seus avós maternos e paternos, tios, tias, primos, amigos, vizinhos, presentes e ausentes e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada do Pedregal, 27, Garachico, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, 18/07/2019, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 15:00 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora do Bom Sucesso, Garachico, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério de Câmara de Lobos.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

A família agradece aos Bombeiros Voluntários e à PSP de Câmara de Lobos, à EMIR todo o apoio prestado ao seu familiar.

O Bar Teago participa às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do amigo do proprietário, Ivo Gonçalves, e endereça sentidas condolências à família.

Câmara de Lobos, 18 de Julho de 2019