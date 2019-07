PARTICIPAÇÕES

José Lomelino Martins Fernandes Rebolo

FALECEU

Sua esposa, filha, genro e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro e parente, que foi residente a Estrada Comandante Camacho de Freitas, 314 nº 1, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13.00 horas, saindo capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para cremação no mesmo.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 12.30 horas na referida capela.

A família mui reconhecidamente agradece a todos os profesionais de saúde que cuidaram do seu ente querido ao longo de todo o processo de doença.

O Serviço de Medicina Interna 3º Poente cumpre o doloroso dever de participar o falecimento do Pai da Enfermeira Edna Rebolo, endereçando a toda a família as nossas mais sinceras condolências.

Funchal, 18 de Julho de 2019