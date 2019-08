PARTICIPAÇÕES

Tânia Rubina Pereira de França

FALECEU

R.I.P.

Seu marido, Luís Carlos Macedo e Silva e filhos, Martim França e Silva e Dalila Rodrigues Teixeira; seus pais José Mendes de França e Maria Manuela Pereira de França; seus irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinho, primos, afilhado e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, filha, irmã, cunhada, tia, prima, madrinha e parente, residente que foi à freguesia de Santo António, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:00 saindo da Capela do Cemitério Municipal do Monte no Funchal, para inumação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:30 horas na referida Capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada no próximo (Domingo), dia 18.08.2019, pelas 10:45 horas, na Igreja Paroquial do Livramento no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

Renovando agradecimento à equipa Médica Sra. Dra. Maria João Ribeiro e Sr. Dr. Pedro Mendes, enfermagem e assistentes operacionais do serviço de Pneumologia 1.º piso do hospital dos marmeleiros; à equipa medica Sra. Dra. Teresa André e Sra. Dra. Carolina Camacho, enfermagem e assistentes operacionais do serviço de Hemato-Oncologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa e dedicada como acompanharam a nossa saudosa parente durante a sua enfermidade.

Os colegas do Instituto de Segurança Social, IP-RAM participam o falecimento da sua estimada colega e amiga Tânia Rubina Pereira de França, expressando à família as mais sinceras e sentidas condolências.

Funchal, 13 de Agosto de 2019