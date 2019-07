Martinho Fernandes

Irmão da confraria de nossa Senhora da Graça

“Pai, chegou o duro momento da partida...”

Sua esposa Alda da Conceição Gonçalves de Faria, seus filhos Alda, Rosita, Marisol, Carmen, Susana, Bibiana e Martin, genros, nora, netos, irmãos, cunhados e sobrinhos cumprem o doloroso dever de anunciar a partida deste seu ente querido, residente na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, segunda-feira, saindo do Hospital dos Marmeleiros às 14h00 para a Igreja Paroquial do Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá missa de corpo presente às 15h30.

A família agradece, desde já, a todas as pessoas que queiram participar no funeral do seu saudoso parente até a sua última morada e mais informa que haverá missa de 7.o dia pelo eterno descanso da sua alma, na Igreja Paroquial da Encarnação, na próxima sexta-feira às 19h00, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada Eucaristia.

Um agradecimento especial a toda a equipa do Lar de Santana e à equipa do 2o andar poente do Hospital dos Marmeleiros, pelo profissionalismo, dedicação, carinho e conforto prestados ao nosso ente querido e aos seus familiares durante o seu internamento.

Ao Manuel Vasco Aguiar (e seu filho) e ao Luís Sardinha o nosso muito obrigado por terem sido verdadeiros companheiros nesta derradeira caminhada. Somos gratos a Deus por serem vocês os escolhidos para testemunharem, no sossego da noite, o encontro da criatura com o seu Criador, do filho com o seu Pai...

As lojas Moleiro e Centro Móvel do Estreito participam o falecimento do Sr. Martinho Fernandes, sogro de um dos sócios gerente Sr. Manuel Ângelo Gonçalves, informa que será celebrada a missa em sufrágio da sua alma pelas 15h30 na Igreja Paroquial do Estreito de Câmara de Lobos.

O nosso muito obrigado e um bem-haja a todos.

Estreito de Câmara de Lobos, 29 de Julho de 2019