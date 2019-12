João Evangelista das Candeias Fernandes Luís

(Antigo Pastor das Serras de Sto. antónio)

Faleceu

Sua esposa Maria José Batista, seus filhos Ana Maria, filhos e netos, Dinis Luís, esposa, filho e netos, Maria José Luís, marido, filhos e neta, José Luís, esposa e filhos, Raul Luís, esposa filhos e netas, Ascensão Barros, marido, filhos e netas, Rosário Luís, marido, filhos e neta, Helena Luís e filhos, irmãos, cunhado, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, bisavô, irmão, cunhado, tio e parente, que foi residente ao Caminho do Curral Velho, Beco do Poço do Gancho nº74, paróquia da Visitação, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 16.30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 16.00 horas na referida capela.

A família agradece mui reconhecidamente à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do 2ºandar lado poente do Hospital dos Marmeleiros, em especial ao Sr. Dr. Lino Nóbrega e ajudantes domiciliárias pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

Funchal, 12 de Dezembro de 2019