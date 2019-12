Ricardo Jorge Figueira de Sousa

FALECEU

Seus pais: Ricardo Sousa e Miquelina Figueira; sua irmã, Eduarda Sousa; seu filho, Ricardo Luís Sousa e os demais familiares, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi na freguesia de Santo António, concelho do Funchal, cujo funeral se realiza hoje pelas 13h30, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para cremação no mesmo.

Será precedido da missa de corpo presente pelas 13h00, na referida capela onde decorrerá um pequeno velório a partir das 12h00.

A família expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu apoio, solidariedade e pesar, agradecendo muito sinceramente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Domingo dia 15 de dezembro, será celebrada pelas 11h00, a missa em sufrágio da sua alma por intenção do 7º dia na Igreja Paroquial de Santo António - Funchal, pelo que renovam os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 12 de Dezembro de 2019