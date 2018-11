António Eduardo Silva Camacho

Faleceu

Seu irmão Otávio Miguel Silva Camacho, esposa e filhos, seus tios, primos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho dos Aguiares, 60, Santo António, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 10:30 horas para a capela do cemitério de Santo António, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30 horas, prosseguindo o funeral para o mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 29 de Novembro de 2018