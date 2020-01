Manuel Caldeira de Vasconcelos

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa Maria da Conceição Andrade da Silva Vasconcelos, seus filhos, nora e neta, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, primo e parente, residente que foi ao Beco do Sardinha, freguesia do Imaculado Coração de Maria e que o seu funeral se realiza hoje, sendo celebrada missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, pelas 13:00 horas, para cremação no mesmo.

A família, mui reconhecidamente, agradece a toda a equipa do Hospital Dr. João de Almada, pela forma carinhosa e dedicada como trataram o seu saudoso familiar, durante a sua doença.

Funchal, 09 de Janeiro de 2020