Martinha Fernandes da Silva

Faleceu

Seu esposo, João Rodrigues e seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, residente que foi ao sitio do Covão, Vereda do Jordão nº13, paróquia de Nossa Senhora da Encarnação, freguesia do Estreito de Cª Lobos.

Mais participam que o funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:30 horas, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Cª Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo para o cemitério da mesma freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral da sua saudosa parente, ou que, de qualquer forma manifestarem o seu pesar, e informa que a MISSA DO 7º DIA E DE AGRADECIMENTO para as pessoas que acompanharam o funeral, será celebrada no próximo dia 05/01/2020 (DOMINGO) pelas 09:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Encarnação.

Estreito de Câmara de Lobos, 2 de Janeiro de 2020