Manuel Eugénio Faúlha

13/07/1934 - 07/09/2019

Faleceu

Sua esposa, filhos, netos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento deste seu saudoso parente, morador ao Impasse da Achada, Freguesia da Ponta do Pargo, e que o seu funeral se realiza amanhã, Segunda Feira, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 11.15 horas para a Igreja Paroquial da Ponta do Pargo, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13.00 horas, prosseguindo depois o funeral para o cemitério da Freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral,ou que, de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Ponta do Pargo,15 de Setembro de 2019