Maureen Sheila Sexton

FALECEU

Filhos – Michael Lúcio Gonçalves, Susan Elisabeth Gonçalves e filha Cora Maria Gonçalves Teixeira, Mark Andrew Gonçalves, esposa Rosemarie Gonçalves e filhos Philip e Dominic Gonçalves, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra e avó e que o seu funeral se realiza amanhã segunda-feira, com missa de corpo presente às 12 horas, na Igreja Inglesa, à Rua do Quebra Costas, seguido de funeral no cemitério Inglês, à Rua da Carreira.

Funchal, 25 de Novembro de 2018