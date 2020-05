PARTICIPAÇÕES

Maria Ângela Carvalho de Freitas

FALECEU

Seus filhos, genros, noras, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Estrada dos Maroços; Rua da Cancela, freguesia de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, no cemitério Municipal de Machico, onde será celebrada Exéquias Fúnebres, pelas 12 horas, prosseguindo o funeral para o mesmo.

A Família reconhece e expressa a sua gratidão a todos, quantos lhe têm manifestado o seu pesar. Agradece a Toda a Equipa de Profissionais de Saúde do 4.º andar poente do Hospital dos Marmeleiros e do 3º e 7º andares do Hospital Dr. Nélio Mendoça, por todos os cuidados, carinho e dedicação que tiveram com a sua querida parente. E informa que, devido à situação atual e, de acordo com as recomendações do Governo Regional e das autoridades de saúde, o funeral será restrito à família.

Mais informa que, no próximo sábado, dia 30/05/2020, pelas 17.30 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora das Preces na Ribeira Grande - Machico, agradecendo antecipadamente a todos aqueles que se dignarem assistir a esse piedoso ato.

A Farmácia Penha d’Águia e sua equipa cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizade o falecimento da Sra. Maria Ângela Carvalho Freitas, mãe do seu funcionário José Carlos Teixeira de Freitas e que o seu funeral se realiza hoje, no cemitério Municipal de Machico, onde será celebrada Exéquias Fúnebres, pelas 12 horas, prosseguindo o funeral para o mesmo.

Machico, 25 de maio de 2020