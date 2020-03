Teresa do Rosário Pereira de Freitas

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos: José Manuel Gouveia, Maria de Fátima Gouveia, José António Gouveia, José Celestino Gouveia, Carlos Alberto Gouveia, Maria da Luz Gouveia e Ana Paula Gouveia, seus genros, noras, netos, bisnetos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó e parente, residente que foi à Travessa Nova do Pico do Funcho, Paróquia de Santa Rita e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 09:30 horas, no Crematório do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

A familia, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço de Gastro do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada como trataram a sua saudosa familiar.

Funchal, 19 de Março de 2020