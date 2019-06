Luisa Silva Ferreira

1933 - 2019

Faleceu

Sua irmã, Conceição Silva, seus sobrinhos, Urânia Sardinha, esposo e filhos, Odília Meneses, Luís Meneses, esposa e filhas e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento da sua saudosa irmã, tia, amiga, vizinha e parente, residente que foi à Estrada Regional 222, nº 693, freguesia e concelho da Calheta e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Lar de Nossa Senhora da Conceição – Amoreiras, pelas 15:15 horas para a Igreja Paroquial de São Brás - Arco da Calheta, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério do Arco da Calheta.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua ente querida ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

A família agradece também de um modo especial a toda a equipa médica, enfermagem, auxiliares e pessoal administrativo da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, pelo carinho, dedicação e profissionalismo como cuidaram da sua familiar.

Mais informa que a Missa do 7º dia realizar-se-á no próximo Sábado dia 29-06-2019, pelas 17:45 horas na Igreja Paroquial de São Brás - Arco da Calheta.

Arco da Calheta, 24 de Junho de 2019