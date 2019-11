PARTICIPAÇÕES

Sidónio Gonçalves Zeferino

Faleceu

R.I.P.

A família cumpre o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi à freguesia do Imaculado Coração de Maria, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13.00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para cremação no mesmo.

Será precedido missa de corpo presente pelas 12.30 horas na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do nosso saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima quarta-feira, dia 06.11.2019, pelas 18:30 horas, na Igreja do Carmo no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

Casal da Penha a sua gerência e equipa presta homenagem ao seu leal colaborador e agradece o excelente serviço prestado ao longo dos 20 anos de relação e amizade. Apresentando a toda família, as nossas mais sinceras condolências.

Funchal, 5 de Novembro de 2020