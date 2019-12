Maria Elvira Pereira de Freitas

da Silva Lobo

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos: Maria Gorette da Silva Lobo, José Inácio da Silva Lobo, João Manuel da Silva Lobo, Maria Rosália Moniz da Silva Lobo, Elvira Maria José Moniz da Silva Lobo e Liliana Célia da Silva Pereira, seus genros, noras, netos e bisnetos, suas irmãs Irene Pereira e Francelina Pereira, sua cunhada Celeste Lobo, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi ao Caminho do Meio, Paróquia do Sagrado Coração de Jesus-Boa Nova e que o seu funeral se realiza amanhã, Domingo, pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada uma missa por intenção da sua alma, na próxima Sexta-Feira, dia 27, pelas 18:30 horas, na Igreja da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus - Boa Nova.

Funchal, 21 de Dezembro de 2019