PARTICIPAÇÕES

António Sardinha Pereira

Faleceu

A sua esposa Maria Fernanda Vicente Pereira, seus filhos, nora, genros, netos e demais família, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô e parente, residente que foi à Rua Dom João V, Sitio do Passo, freguesia de São Vicente, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 11:50 horas para o Cemitério Municipal de São Vicente, com celebração das exéquias fúnebres junto à sepultura pelas 13:00 horas, prosseguindo a inumação no mesmo.

Mais informamos que devido a situação epidemiológica do novo Coronavirus - Covid 19, respeitando as medidas de prevenção indicadas pela Direcção Geral de Saúde e pela Conferência Episcopal Portuguesa, o funeral será restrito à família.

A todos o nosso agradecimento pela compreensão.

A família mui reconhecidamente agradece aos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, à EMIR, a todos os profissionais de saúde, nomeadamente: do Serviço de Urgência de São Vicente, da Unidade de Cuidados Intensivos e do 7º piso nascente do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelo profissionalismo que demonstraram para com o seu querido parente.

O executivo da Junta de Freguesia e a Assembleia de Freguesia de Santa Maria Maior, vem por este meio endereçar à família as sentidas condolências pelo falecimento do senhor António Sardinha Pereira, pai do 1º vogal do executivo desta Junta de Freguesia.

São Vicente, 2 de Abril de 2020