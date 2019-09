Ilda Rodrigues Ferreira

01/04/1937 - 05/09/2019

Faleceu

Seus filhos; Maria Ilda Ornelas e filhas; Carlos Ornelas, esposa e filhos; Encarnação Ornelas, marido e filha, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento desta sua saudosa parente, moradora ao Caminho Lombo do Doutor, Freguesia da Calheta, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela mortuária do Hospital dos Marmeleiros, pelas 13.30 horas para a Capela do Cristo Rei - Lombo do Doutor, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15.00 horas, prosseguindo depois o funeral para o cemitério da Freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral, ou que, de qualquer forma manifestaram o seu pesar. Agradece ainda de um modo especial, a todas as funcionárias do Apoio Domiciliário da Santa casa da Misericórdia da Calheta, às empregadas que cuidaram da sua ente querida, aos Bombeiros Voluntários da Calheta, aos médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar do 3º Andar do Hospital dos Marmeleiros e a todas as pessoas que a visitaram durante a sua doença, por todo o apoio, carinho e forma dedicada que sempre trataram o seu familiar.

Lombo do Doutor, 6 de Setembro de 2019