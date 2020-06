André Filipe Fernandes Machado

“Rato”

A família do falecido, mui reconhecidamente agradece a todas as pessoas que se dignaram acompanhar o funeral do seu saudoso parente, ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar. Participa que será celebrada missa em sufrágio da sua alma, hoje (Domingo) Dia 07.06.2020, pelas 11.00 horas na Igreja Paroquial de São Roque no Funchal, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Funchal, 7 de Junho de 2020