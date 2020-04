Manuel Eusébio Rodrigues

Faleceu

Sua esposa, filhas, genro, neto, netas, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente que foi residente no Conjunto Habitacional do Pilar II, bloco D, lote 14, 1º direito, freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de exéquias fúnebres pelas 10.30 horas, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o seu funeral no referido cemitério.

Funchal, 13 de Abril de 2020