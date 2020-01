Cecílio Fernandes

FALECEU

Sua esposa Olímpia dos Anjos Ferraz, filhos, genro, nora, netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, bisavô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Vereda dos Vicentes, Serra de Água, freguesia de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do antigo cemitério Municipal de Machico, pelas 14.30 horas, para a Igreja Matriz de Machico, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério Municipal de Machico.

A família desde já agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem.

Machico, 22 de janeiro de 2020