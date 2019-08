David Pereira Nunes

FALECEU

Sua mãe Lurdes Pereira, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, natural do Porto Moniz, e actualmente a residir na África do Sul, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 13/08/2019, saindo do Aeroporto da Madeira pelas 13:00 horas para a capela de São Pedro, Lamaceiros, Porto Moniz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Padrinho

Você era muito mais que um padrinho para mim e não posso acreditar que partiu.

Este é o Adeus mais difícil da minha vida, agora a saudade que sinto irá seguir sempre comigo.

Espero que encontre a paz e que saiba que estarei sempre rezando pelo padrinho.

Guardarei as nossas lembranças e seus conselhos.

Um abraço apertado para quando nos reencontrarmos.

Nunca esquecerei o padrinho.

Até um dia querido padrinho.

Do seu afilhado

Simão Pedro

Porto Moniz, 13 de Agosto de 2019