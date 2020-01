PARTICIPAÇÕES

Celina Andrade de Sousa

Faleceu

Seus filhos, genro, nora, netos, sobrinhos, e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, tia e parente que foi residente no dilectus Residencia Assistida em Santa Rita, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para jazigo no mesmo

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13.30 horas na referida capela.

A família agradece o esforço, dedicação e carinho dos funcionários da Dilectus a utente Celina Sousa.

A todos um muito Obrigada.

Os colaboradores da Secção de Património e Equipamentos do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, participam a todos as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do Sra. Celina Andrade Sousa, mãe do colaborador José Manuel Sousa, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 14 horas saindo da capela do Cemitério municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Funchal, 20 de Janeiro de 2020