José Salvador Fernandes

Sua esposa, filhos, noras, genros e neto, participam que por passarem nesta data três anos da partida do seu marido, pai e sogro, sempre recordado com carinho e saudade, será celebrada uma missa pelo eterno descanso da sua alma, hoje, pelas 18:30 horas na Igreja Matriz de Santa Cruz, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a esta Sagrada Eucaristia.

Santa Cruz, 14 de Dezembro de 2019