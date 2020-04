Maria Freitas Vieira

(Senhora Glória)

FALECEU

Seu marido João Vicente de Carvalho, seus filhos Zélia, Gilda, João José, Cisaltino, Rui, Duarte e Aurélio, noras, genros, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Impasse do Cabeço, Sítio do Serrado, freguesia do Porto da Cruz, e que o seu funeral se realiza hoje, no cemitério Municipal de Machico, onde será celebrada Exéquias Fúnebres, pelas 15 horas, prosseguindo o funeral para o mesmo.

A família agradece, ao Dr. Jorge Bicas, ao Dr. Paulo Freitas e todo o Pessoal do Centro de Saúde do Porto da Cruz, ao Serviço Unidade da Dor, aos Cuidados Paliativos e à Segurança Social (apoio ao domicílio) por todos os cuidados, carinho e dedicação que tiveram com a sua querida parente.

E informa que, devido à situação atual e, de acordo com as recomendações do Governo Regional e das autoridades de saúde, o funeral será restrito à família.

Machico, 17 de abril de 2020