Participação

Jordão Caldeira

Faleceu

Seus filhos, nora, genros, netos, bisneto, amigos, vizinhos e demais família, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, bisavô, amigo, vizinho e parente, residente que foi à Entrada da Fajã Grande, freguesia de Boaventura, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 13:00 horas no Cemitério de Boaventura, com celebração das exéquias fúnebres junto à sepultura.

Mais informamos que devido a situação epidemiológica do novo Coronavirus - Covid 19, respeitando as medidas de prevenção indicadas pela Direcção Geral de Saúde e pela Conferência Episcopal Portuguesa, o funeral será restrito à família.

A todos o nosso agradecimento pela compreensão.

No próximo domingo ( 21 - 06 ), pelas 11:30 horas na Igreja Paroquial da Fajã do Penedo, Boaventura, haverá missa de 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a participar nesta Eucaristia.

Boaventura, 18 de junho de 2020