Mário de Sousa

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa Maria José Freitas Silva Sousa, seus filhos: Ricardo Sousa, Susana Sousa, Cátia Sousa e Bruno Sousa, noras, genros e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, parente e amigo, residente que foi às Escadinhas do Poço do Rodrigo, freguesia do Monte e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 12:30 horas, no Crematório do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, Sábado, dia 20, pelas 18:30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Monte.

A família, mui reconhecidamente, agradece à Equipa de Resgate e Montanha da Unidade Especial de Polícia da P.S.P e expressa a sua profunda gratidão à Equipa de Resgate e Montanha da Corporação de Bombeiros Voluntários do Funchal, pela excelência profissional, atenção e apoio prestados à esposa e aos filhos.

A todos os colegas e amigos, os nossos sinceros agradecimentos.

Funchal, 18 de Junho de 2020