AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Manuel Honório Ferreira de Sousa

A família do falecido, mui reconhecidamente agradece a todas as pessoas que se dignaram acompanhar o funeral do seu saudoso parente, ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar. Participa que será celebrada missa em sufrágio da sua alma, hoje pelas 18.00 horas na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Monte no Funchal, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Agradeço com profunda gratidão e estima a todas as pessoas que prestaram a Sua última homenagem ao meu Pai Manuel Honório Ferreira de Sousa e em especial ao Exmo Sr. Dr. Ivo Paulino, Digníssimo médico que esteve em todos os momentos menos bons não só do meu Pai mas de toda a Família, dispondo de todas as horas para o efeito.

Às cuidadoras do meu Pai (Licínia Oliveira, Diva Abreu e Elizabeth Abreu), pessoas de elevado caracter, que deram ao meu Pai todo o carinho e conforto, gente muito boa e a quem estou muito grato, com total desvelo e que o tomaram como uma pessoa de família.

Às colaboradoras do escritório do Grupo Windsor que sem demora dão e deram o Seu melhor para que todo este processo fosse minorado na dor e na burocracia.

A todos agradeço neste momento particularmente difícil para a Família.

Marco Rebelo Pita e Sousa

Funchal, 18 de Fevereiro de 2020