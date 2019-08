AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Manuel de Freitas Fortunato

Sua esposa Maria Blandina Franco, seus filhos: José Manuel Franco Fortunato e Ricardo Jorge Franco Fortunato, suas noras, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, vêm, por este meio, muito reconhecidamente, agradecer a todas as pessoas que lhes manifestaram votos de pesar aquando do falecimento do seu ente querido, bem como àquelas que se dignaram acompanhá-lo no dia do seu funeral. Informam que será celebrada Missa, pelo seu eterno descanso, sábado, dia 17, pelas 18:00 horas, na Igreja de do Carmo, Funchal.

A Comunidade dos Padres Carmelitas, da igreja do Carmo, apresenta sentidos pêsames à família e dá Graças a Deus por tão zeloso colaborador e amigo.

A todos muito obrigado.

Funchal, 17 de Agosto de 2019