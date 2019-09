Carlos Mariano de Freitas

A família do falecido, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que acompanharam o funeral do seu saudoso parente, ou que, de qualquer forma, manifestaram o seu pesar. Participa que será celebrada uma missa por intenção da sua alma, amanhã, dia 28 de Setembro, pelas 20 horas, na Igreja da N.ª Sr.ª da Piedade Porto Santo.

agradecendo, antecipadamente, a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso acto.

Porto Santo, 27 de Setembro de 2019