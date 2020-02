Agostinho Menezes de Vasconcelos Freire

FALECEU

Sua esposa, sua filha, marido e filha, suas cunhadas, cunhados, sobrinhos, sobrinhas, afilhada e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho do Lombo, Santa Luzia, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado, 22/02/2020, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:30 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, prosseguindo o funeral para cremação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral e a toda a família e amigos que apoiaram nesta fase difícil.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Quarta-feira, 26/02/2020, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de Senhora do Livramento, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Partiste mas continuarás vivendo nos nossos corações, pois nem a morte, é mais forte do que o amor que temos por ti.

Descanse em paz.

Funchal, 22 de Fevereiro de 2020