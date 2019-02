Venezuelanos no Uruguai rejeitam diálogo que dê mais tempo a Maduro

Horas depois da primeira reunião do Grupo de Contacto Internacional sobre a Venezuela, em Montevidéu, venezuelanos no Uruguai, vários dos quais lusodescendentes, apoiavam eleições livres, mas protestavam contra uma abertura de diálogo que dê oxigénio político ao regime.

Pedro Ferreira (34), filho de pais portugueses que continuam na Venezuela, criticou o Grupo de Contacto Internacional (GCI) por ainda querer negociar com o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, dando-lhe mais tempo no poder.

“Na Venezuela houve muitas oportunidades de diálogo, mas o resultado foi sempre o mesmo: o Governo continua e os que sofrem são os venezuelanos. Não pode haver diálogo com uma pessoa que não aceita ajuda humanitária e que usa um fuzil contra os seus próprios cidadãos”, disparou, em declarações à Lusa.

Pedro, que participava num protesto em Montevidéu horas após o fim da reunião do GCI, comparou o regime de Nicolás Maduro à ditadura de Salazar, que expulsou os seus pais da Madeira em 1966.

“Os meus pais continuam na Venezuela. Sinto pena por eles porque saíram de Portugal para fugir à ditadura, mas hoje vivem uma segunda ditadura. É desumano que aos 65 anos, eles tenham de viver outra vez isso”, lamentou Pedro.

O luso-venezuelano defendeu que ter saído da Venezuela há quatro anos permitiu ajudar os pais e a irmã: “Pude trazer a minha irmã ao Uruguai para que ela desse à luz aqui, já que a situação na Venezuela, com respeito à Saúde, é dramática”.

Marisol Quiroga (68) que ainda vive na Venezuela. Está no Uruguai a visitar uma das filhas que não a quer deixar regressar. Marisol foi casada com um português. As duas filhas são lusodescendentes.

“A minha outra filha partiu para Portugal há sete anos. Tânia (39) foi embora da Venezuela com o pai, que faleceu de cancro. Ele não podia fazer quimioterapia na Venezuela e voltou a Portugal”, contou Marisol.

“Na Venezuela, estamos a passar muitas necessidades. Os nossos doentes morrem diariamente por falta de insumos. Para poder comer, os venezuelanos vivem de esmola. Dependem da oferta de cestas básicas ou fazem filas imensas para conseguir comida. Um salário mínimo é de 18 mil bolívares soberanos e um quilo de carne custa 16 mil bolívares”, ilustrou.

“Eu tenho medo de voltar à Venezuela. Gostaria de ficar no Uruguai, mas tenho trabalho na Venezuela e uma casa que não quero abandonar”, hesitou.

A ex-professora Elza Pérez (55) está no Uruguai há quatro anos. Há dois anos, no entanto, precisou de regressar à Venezuela porque assassinaram um dos seus três filhos, vítima da violência que assola o país. Retornou ao Uruguai há oito meses com os seus dois outros filhos.

“Queremos dizer que, na Venezuela, matam-nos por falta de alimentos, por falta de medicamentos ou por falta de segurança. Foi o caso do meu filho, por exemplo”, denunciou.

Para Elza, Nicolás Maduro aproveita-se da boa fé do GCI para ganhar tempo e conseguir desarticular a oposição.

“Esperamos que o governo de Nicolás Maduro caia. Esperamos que chegue imediatamente a ajuda humanitária para essas pessoas que estão a morrer de cancro e para os que estão a morrer de fome”, implora. “Logo depois da ajuda humanitária, queremos eleições livres”, completou.

O GCI é criticado pela oposição venezuelana, para a qual a proposta de diálogo daria sobrevida ao regime chavista, intensificando a agonia do povo venezuelano.

O opositor Juan Guaidó, presidente interino reconhecido por 39 países, entre os quais Portugal, avisou que “nunca mais” a oposição na Venezuela vai aceitar um “falso diálogo” que permita a Maduro continuar no poder.

Guaidó disse que vai rejeitar qualquer diálogo que prolongue o sofrimento da população venezuelana.

O GCI para a Venezuela, reunido quinta-feira em Montevideu, apelou à realização de “eleições presidenciais livres”, segundo a declaração divulgada no final dos trabalhos.

O “grupo apela à criação de uma abordagem internacional comum para apoiar uma resolução pacífica, política, democrática e integralmente venezuelana da crise, excluindo o uso da força, através de eleições presidenciais livres, transparentes e credíveis, de acordo com o Constituição venezuelana”, lê-se na declaração final assinada por todos os países participantes, com exceção da Bolívia e do México.

o grupo decidiu ainda enviar representantes para se reunirem com ambas as partes no país, reconhecendo que a crise humanitária “se está a aprofundar”.

Participaram nesta primeira reunião do GCI a União Europeia (UE), que esteve representada pela chefe da diplomacia europeia, a italiana Federica Mogherini, e por oito Estados-membros do bloco comunitário (Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Suécia).

Do lado da América Latina, estiveram presentes a Bolívia, Costa Rica, Equador, México e Uruguai.

Portugal foi representado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro, quando o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou presidente da República interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro.

Guaidó, 35 anos, contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres.

Nicolás Maduro, 56 anos, no poder desde 2013, recusou o desafio de Guaidó e denunciou a iniciativa do presidente do parlamento como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos.

A repressão dos protestos antigovernamentais desde 23 de janeiro provocou já 40 mortos, de acordo com várias organizações não-governamentais.

Esta crise política soma-se a uma grave crise económica e social que levou 2,3 milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015, segundo dados da ONU.

Na Venezuela, antiga colónia espanhola, residem cerca de 300.000 portugueses ou lusodescendentes.