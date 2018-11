Venezuelanos aflitos com subida dos preços em dólares

A Venezuela passa por um processo hiperinflacionário que desde 2016 tem feito subir o custo local dos produtos e serviços, mas que está agora a ocasionar também subidas no valor referencial em dólares, desequilibrando as já complicadas contas dos venezuelanos.

A subida de preços em dólares tem-se acentuado nas últimas semanas, apesar de a moeda oficial ser o bolívar soberano, que entrou em circulação em finais de agosto, na sequência da reconversão monetária que eliminou cinco zeros à moeda anterior, mas que, em pouco mais de dois meses, segundo diversas fontes, já perdeu 98% do seu valor.

“Senhor, tem Nutella (creme de chocolate e avelãs para barrar o pão)?” perguntava, sábado, Mangualida de Meneses, numa loja de Chacao. Em resposta o vendedor respondia “25 dólares (21,90 euros) ao câmbio do dia”, do bolívar, no mercado paralelo.

“É impagável. Subiu 10 dólares (8,77 euros) em duas semanas. Terei que usar outra coisa para o pequeno almoço que o David (filho de 7 anos) leva para a escola”, desabafou à Agência Lusa.

Mangualida de Meneses tem 35 anos, vive sozinha com o filho, num quarto de uma quinta, em Los Palos Grandes (leste de Caracas). O seu ao marido, José Meneses, um engenheiro informático, emigrou em 2017 para a Espanha tentando estabilizar economicamente a vida, explicou.

“É com o meu salário (de assistente de direção numa empresa) e com o que ele nos manda mensalmente que subsistimos, mas tudo está cada vez mais complicado. Muitas vezes tenho que fazer opções porque o dinheiro não chega”, explicou.

Mangualida explicou ainda que “em 2017 pagava 40 dólares (35,10 euros) mensais de renda” ao “preço” do mercado negro, mas que “até em dólares as coisas estão a subir”.

“Em janeiro último passei a pagar 70 dólares (61,40 euros) de renda e já me avisaram que o próximo contrato será pelo valor de 100 dólares (87,70 euros)”, explicou.

Preocupada com a situação Mangualida Meneses queixa-se de que “a economia venezuelana está dolarizada” que os preços “variam quase todos os dias, mesmo em dólares, o que não acontecesse em nenhuma parte do mundo”.

Por outro lado, Adrián Suárez 22 anos, estudante de comunicação social, explicou que em dois anos, aumentou 50 vezes, o valor da renda que paga por uma pequena área em La Campiña, Caracas.

“Não é uma área de grande tamanho. Tem um quarto e uma sala pequena onde funciona uma improvisada cozinha. Antes o contrato era por um ano, agora é cada seis meses. Os arrendatários fazem os cálculos do aluguer com base em dólares (60 dólares, 52,60 euros), que tenho que pagar à taxa não oficial, e já estão exigindo o pagamento por adiantado do seis meses para renovar o contrato”, explicou.

Cansado da situação mas sem “alternativa imediata”, queixa-se de que “é complicado”, porque “o salário mínimo mensal é de 1.800 bolívares soberanos, uns 7,6 dólares (no mercado paralelo)” e que mesmo a fazer trabalhos audiovisuais para a Colômbia e o Canadá, muitas vezes tem que cortar na alimentação.

Em Palo Verde e junto da entrada do populoso bairro pobre de Petare (ambos a leste de Caracas) os vendedores informais disponibilizam produtos importados e nacionais, aos seus clientes, entre eles o café em grão e moído, usando o dólar como referência.

Por outro lado algumas lojas de produtos importados, em zonas como as de Bello Monte, oferecem os produtos à venda em moeda local, mas com preços que variam todos os dias e que têm por base o dólar norte-americano.

Várias pessoas explicaram à Agência Lusa que alguns profissionais estão já a calcular os orçamentos profissionais com base na moeda norte-americana e à volta de 7 dólares (6,14 euros) por cada hora de trabalho, havendo até quem exija o pagamento de 30 dólares (26,35 euros) por hora, por exemplo nas horas de tradução e de som e vídeo profissional.

A 16 de outubro último o Presidente Nicolás Maduro anunciou que a Venezuela deixará de usar o dólar e que todas as operações cambiais passam a estar referenciadas utilizando o euro e outras divisas convertíveis.

Segundo o Governo venezuelano o dólar é usado para criar instabilidade no país e as sanções que os EUA têm aplicado a funcionários de Caracas, têm feito com que os bancos coloquem “valores irracionais”nas taxas de intermediação.