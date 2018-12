Três mortos em acidente de automóvel com migrantes no norte da Grécia

Três pessoas morreram hoje e outras seis ficaram feridas num acidente de automóvel que transportava migrantes, no norte da Grécia, anunciou a imprensa local.

O acidente ocorreu às 6h30 locais (4h30 em Lisboa) na auto-estrada Egnatia, a cerca de 25 quilómetros da cidade de Kavala e a 160 quilómetros da fronteira com a Turquia.

O veículo circulava a alta velocidade, apesar dos painéis luminosos que advertiam que parte da auto-estrada estava fechada devido a outro acidente, o de um camião que ainda não tinha sido retirado da estrada.

O veículo em que viajavam o condutor e os nove migrantes chocou contra o camião e incendiou-se, o que provocou a morte de três pessoas e feriu as restantes.

O condutor, que fugiu logo após o acidente, quis evitar o camião parado na estrada e os polícias presentes no local.

Nos últimos meses, a entrada de migrantes e refugiados pela fronteira terrestre com a Turquia aumentou e, segundo dados do ministério das Migrações, entre Janeiro e Setembro chegaram 12 mil pessoas por essa via, o que corresponde a mais do dobro dos 5,5 mil registados ao longo do ano de 2017.

Em paralelo, a frequência com que ocorrem acidentes da estrada que envolvem tráfico de pessoas também aumentou.

No passado mês de Novembro, uma mulher e uma criança de quatro anos morreram num acidente rodoviário semelhante, e pelo menos 30 pessoas ficaram feridas.

No dia 13 de Outubro, onze migrantes foram queimados vivos depois de a camioneta que os transportava ilegalmente ter pegado fogo.

Em Junho, uma carrinha utilizada por traficantes, que transportava 16 pessoas, também teve um acidente perto de Kavala que resultou em seis mortos, incluindo três crianças.