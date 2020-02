Tempestade Dennis provoca dois mortos no Reino Unido

A tempestade Dennis, que atingiu o Reino Unido com chuva intensa e vento forte, obrigando à emissão de mais de 250 alertas de inundação e ao cancelamento de voos, já provocou dois mortos.

No sábado à tarde, os corpos de dois homens foram resgatados da água, em duas operações de busca, na costa leste de Inglaterra.

O Met Office, serviço britânico de meteorologia, emitiu mais de 250 alertas de inundação para a Inglaterra, Escócia e País de Gales.

Conforme avançou a agência Associated Press (AP), em 24 horas, a cidade portuária de Tredegar, no sudeste do País de Gales, foi atingida por uma pluviosidade de 105 milímetros (equivalentes a 105 litros por metro quadrado), enquanto em Aberdaron os ventos chegaram aos 146 quilómetros por hora.

Centenas de voos foram cancelados devido ao vento e os comboios foram várias vezes interrompidos, pelas inundações.

Também no sábado, cerca de 75 militares britânicos e 70 membros da reserva militar construíram barreiras contra as inundações que afetam a região de Calder Valley, em West Yorkshire.