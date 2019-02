Taxa de câmbio oficial é maior e mais atrativa que no mercado negro

Pela primeira vez, desde que em 2003 a Venezuela implementou o sistema de controlo cambial, a taxa oficial de câmbio, do dólar e do euro, é mais alta e mais atrativa que a do mercado negro.

No dia de hoje a taxa de câmbio oficial, divulgada pelo Banco Central da Venezuela (BCV), era de 3.297,62 bolívares soberanos (Bs.S) por dólar e 3.752,36 Bs.S por euro, enquanto no mercado negro a cotação era de 2.605,01 Bs.S por dólar e 2.967,13 por euro.

A variação da taxa de câmbio, tem feito aumentar a quantidade de pessoas que procuram diariamente trocar dinheiro, na Italcâmbio, uma das agências autorizadas pelo Governo para realizar esse tipo de operações.

Vários clientes explicaram aos jornalistas que estão a passar a usar o mercado oficial para receber as remessas que os familiares enviam desde o estrangeiro, “porque o preço é mais atrativo” do que no mercado paralelo.

Devido à crise política, económica e social na Venezuela, muitas pessoas valem-se de remessas de familiares para adquirir produtos e manter um mínimo de qualidade de vida, num país onde os preços sobem todos os dias e onde se regista inflação inclusive em moeda estrangeira.

Na Venezuela vigora, desde 2003, um sistema de controlo cambial que impede a livre obtenção de moeda local.

Nos últimos meses o Governo venezuelano tem vindo a flexibilizar este sistema, permitindo que os venezuelanos passem a receber oficialmente as remessas de familiares através de casas de câmbio.

No entanto, os empresários continuam a queixar-se de dificuldades para aceder a divisas para fazer as importações, de que o processo é demorado e que a atribuição é insuficiente. Também os altos preços das “divisas” (moeda estrangeira) influenciam em alta o preço dos produtos.

Segundo a Comissão de Finanças da Assembleia Nacional da Venezuela, aquele país acumulou, em 2018, mais de 1.370.000% de inflação.

O Fundo Monetário Internacional projetou uma inflação de 10.000.000%, em 2019, para a Venezuela.