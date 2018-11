Subsecretária de Estado para o Brexit deixa o cargo

A subsecretária de Estado para o ‘Brexit, Suella Braverman, anunciou hoje a demissão, sendo o quarto membro do Executivo britânico a deixar o cargo após a aprovação do acordo preliminar de saída com a União Europeia.

“Eu encontro-me agora incapaz de apoiar sinceramente o acordo aprovado ontem (quarta-feira) pelo Gabinete”, explicou na sua carta de demissão publicada na sua conta do Twitter, deplorando “as concessões” feitas à Bruxelas.

Suella Braverman é o quarto membro do Governo da primeira-ministra britânica, Theresa May, a deixar o cargo, depois da ministra do Trabalho e Pensões, Esther Mcvey, do ministro com a tutela do ‘Brexit’, Dominic Raab, e do ministro para a Irlanda do Norte, o conservador Shailesh Vara.

De acordo com ministra adjunta, o ‘backstop’, uma cláusula que forçaria a Irlanda do Norte a permanecer integrada nas estruturas comunitárias para evitar o estabelecimento de uma fronteira com a República da Irlanda, não é o ‘Brexit’ pelo qual os cidadãos votaram.

“Não é o que os britânicos votaram em 2016 e é uma traição”, escreveu Suella Braverman, referindo que a cláusula é um mecanismo que colocará em risco a união do Reino Unido porque a província da Irlanda do Norte terá “um regime regulatório diferente” do resto do país.

Embora tenha reconhecido que entende que numa negociação é necessário fazer-se “concessões”, considerou que estas foram demasiadas e que não respeitam a vontade do povo britânico de deixar a UE.

O Governo britânico aprovou na quarta-feira o rascunho de acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, tendo sido encontrado com a União Europeia (UE) uma solução para evitar o regresso de uma fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte.

Hoje, o presidente do Conselho Europeu anunciou, em Bruxelas, que prevê convocar uma cimeira extraordinária de líderes da União Europeia a 27 para dia 25 de novembro, para “finalizar e formalizar o acordo de ‘Brexit’” com o Reino Unido.