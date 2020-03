A Itália registou 49 mortes causadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 197 o número total de óbitos associados a epidemia até agora naquele país, divulgou hoje a Protecção Civil italiana.

O número de casos de infecção confirmados desde o início da epidemia é, neste momento, de 4.636, o que representa 778 novos casos nas últimas 24 horas, segundo o balanço das autoridades italianas.

Itália, o país na Europa mais afectado com o surto de Covid-19, o nome atribuído pela Organização Mundial Saúde (OMS) à doença provocada pelo novo coronavírus, é o segundo país, a seguir à China, com mais casos mortais, e o quarto, depois da China, da Coreia do Sul e do Irão, com mais pessoas infectadas, segundo números oficiais.

Entre os infectados pelo novo coronavírus em Itália, 2.394 estão internados com sintomas associados à doença, 462 estão em unidades hospitalares de cuidados intensivos e 1.060 estão em quarentena nos respectivos domicílios.

A Protecção Civil italiana informou ainda que 523 pessoas recuperaram e receberam alta.

As regiões de Lombardia, Emilia Romanha e Veneto, todas no norte de Itália, continuam a ser as mais afectadas.

O surto do novo coronavírus, detectado pela primeira vez em Dezembro na China e que pode causar infecções respiratórias como pneumonia, provocou, até à data, 3.407 mortos e infectou mais de 100 mil pessoas em 91 países e territórios, incluindo 13 em Portugal.

Das pessoas infectadas, mais de 55 mil recuperaram.

A OMS declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.