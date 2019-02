Quatro mortos no Haiti em acidente que envolveu veículo blindado da ONU

Quatro pessoas morreram e pelo menos nove ficaram feridas no sábado em Port-Au-Prince num acidente de trânsito que envolveu um veículo blindado das Nações Unidas, de acordo com as autoridades haitianas e da ONU.

O veículo da Missão das Nações Unidas para o Apoio à Justiça no Haiti terá ficado sem travões enquanto circulava num dos eixos principais da capital, embatendo contra um autocarro público.

“Quatro passageiros do autocarro foram mortos e vários ficaram feridos no acidente”, disse o porta-voz da Polícia Nacional do Haiti, Gary Desrosiers, à agência noticiosa AFP.

“Entre os feridos estão três policias haitianos, um deles que se encontrava dentro do veículo blindado das Nações Unidas”, acrescentou Gary Desrosiers.