Quatro detidos no Brasil quando tentavam embarcar com droga para Portugal e Etiópia

A Polícia Federal (PF) brasileira deteve quatro passageiros que tentavam embarcar com mais de 20 quilogramas de cocaína para Portugal e Etiópia, através do Aeroporto Internacional de São Paulo, anunciaram esta quinta-feira as autoridades.

Agentes da PF fiscalizavam na quarta-feira passageiros de um voo com destino a Lisboa, quando um cidadão de nacionalidade brasileira, de 20 anos, levantou suspeitas e teve a sua bagagem revistada.

O homem foi posteriormente conduzido à esquadra, onde a sua mala foi analisada, tendo sido encontrados mais de quatro quilogramas de cocaína em fundos falsos da bagagem.

Numa outra acção levada a cabo hoje pelas autoridades junto à área de ‘check-in’ de um voo para a Etiópia, os polícias desconfiaram de três pessoas que aparentemente viajavam juntas.

“Na abordagem, os passageiros disseram que não se conheciam e que viajavam separadamente, mas, ao analisarem os seus documentos, foram encontrados indícios que evidenciavam ligação entre eles”, detalhou a PF no seu ‘site’.

Segundo a polícia, “os passageiros, uma brasileira e dois bolivianos, de 33, 48 e 52 anos, foram conduzidos à esquadra para passarem por uma busca pessoal e revista dos seus pertences”.

Na bagagem da cidadã brasileira, que depois da Etiópia tinha como destino final o Zimbabué, foram encontrados, em fundos falsos e dentro de casacos, oito quilogramas de cocaína e, ocultos da mesma forma nas malas dos homens bolivianos, os agentes detectaram mais oito quilogramas da mesma droga.

As autoridades brasileiras informaram que os detidos foram conduzidos para prisões estaduais, onde ficarão a aguardar o desenvolvimento dos processos criminais.