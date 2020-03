Princess Cruises anuncia suspensão dos seus 18 navios por 60 dias

“A Princess Cruises anuncia uma pausa voluntária e temporária das suas operações globais de navios por 60 dias”, noticia o site da companhia de cruzeiros que opera por todo o mundo com 18 navios e que, recentemente, teve um deles em quarentena ao largo da Califórnia, nos EUA.

De acordo com o comunicado, a decisão surge como medida de comprometimento com “a saúde, segurança e bem-estar dos hóspedes, membros da tripulação e comunidades visitadas globalmente”, numa “resposta proactiva às circunstâncias imprevisíveis que evoluíram da disseminação global do COVID-19 e com muita cautela”, assegurando assim que durante dois meses (viagens que partem de 12 de Março a 10 de Maio) não ocorrerá o mesmo que ocorreu com o navio ‘Grand Princess’, na Califórnia, que tem estado em quarentena ao largo após teste positivo para o COVID-19 a 21 pessoas das 3.500 a bordo.

“A Princess Cruises é uma empresa global de férias que atende diariamente a mais de 50.000 visitantes de 70 países, como parte de nossos diversos negócios, e é sabido que estamos a gerir as implicações do COVID-19 em dois continentes”, disse Jan Swartz, presidente da Princess Cruises. “Ao tomar essa acção ousada de pausar voluntariamente as operações de nossos navios, é nossa intenção tranquilizar nossos hóspedes leais, membros da tripulação e partes interessadas globais de nosso compromisso com a saúde, segurança e bem-estar de todos os que navegam connosco, como bem como aqueles que fazem negócios connosco e com os países e comunidades que visitamos em todo o mundo “, acrescentou Swartz.

E acrescenta o comunicado: “Aqueles que estão actualmente a bordo de um cruzeiro que terminará nos próximos cinco dias continuarão a navegar conforme o esperado até o final do itinerário, para que os planos de viagem não sejam interrompidos. As viagens actuais que estão em andamento e se estendem para além de 17 de Março serão encerradas no local mais conveniente para os hóspedes, levando em consideração os requisitos operacionais. A Princess fará todo o possível para retornar cada hóspede a casa com a maior quantidade de cuidados possível. Durante esse período, nossas operações e equipas médicas em toda a frota permanecerão vigilantes em seus cuidados e serviços para hóspedes e tripulantes a bordo.”

E conclui: “Para aqueles que são afectados por essa decisão comercial, a Princess oferece aos hóspedes a oportunidade de transferir 100% do dinheiro pago pelo cruzeiro cancelado para um futuro cruzeiro de sua escolha. Para adicionar um incentivo de bónus para os hóspedes aceitarem esta oferta, a empresa adicionará um benefício adicional de crédito futuro generoso, que poderá ser aplicado à tarifa do cruzeiro ou às despesas a bordo. Além disso, a Princess honrará esta oferta para os hóspedes que fizeram o pagamento final e cancelaram sua reserva a partir de 4 de Fevereiro de 2020. O crédito futuro do cruzeiro pode ser usado em qualquer viagem com partida até 1 de Maio de 2022.”

Refira-se que a Madeira não esperava receber qualquer navio de cruzeiro desta companhia nos próximos meses, mas apenas deverão fazer escala no Porto do Funchal o ‘Crown Princess’ a 3 de Outubro e o ‘Island Princess’ a 12 de Dezembro.

O Princess Cruises é uma das nove companhias de cruzeiros do maior operador mundial, a Carnival Corporation.