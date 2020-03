O ministro da Saúde da Sérvia anunciou hoje ter sido detetado no país o primeiro caso de uma pessoa infetada pelo surto de coronavírus num homem que regressou recentemente de uma viagem à Hungria.

“O primeiro caso de coronavírus foi confirmado na Sérvia. É um homem de 43 anos, de Subotica (norte), que recentemente esteve na Hungria, em Budapeste”, disse Zlatibor Loncar, em conferência de imprensa hoje realizada.

O homem está em isolamento no hospital Subotica e o seu estado de saúde é bom, referiu o ministro, acrescentando que as pessoas com quem o doente entrou em contacto já foram submetidas a análises.

“Não há necessidade de entrar em pânico, é preciso adotar um comportamento que siga as recomendações das autoridades”, recomendou Zlatibor Loncar.

A Sérvia é o quarto país da região com casos de infeção pelo coronavírus que provoca a doença de Covid-19, depois de a Croácia ter anunciado 11 casos no país, a Macedónia do Norte ter registado um caso e a Bósnia ter dois casos.

A epidemia de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, já provocou mais de 3.450 mortos e infetou mais de 97 mil pessoas em 85 países, incluindo nove em Portugal.

Além dos 3.042 mortos na China Continental, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos, Filipinas, Espanha, Reino Unido e Iraque.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.