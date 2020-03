Presidente indonésio confirma dois primeiros casos de Covid-19 no país

O Presidente indonésio, Joko Widodo, anunciou hoje os dois primeiros casos positivos do coronavírus Covid-19 no país, explicando que se trata de cidadãos que estiveram em contacto com visitantes japoneses na Indonésia.

Citado pelo jornal Kompas, Joko Widodo disse que a mulher de 64 anos e a sua filha de 31 anos, agora hospitalizadas, estiveram em contacto com dois japoneses que foram rastreados na Malásia, onde se comprovou que tinham o vírus.

“Foi verificado e esta manhã recebi um relatório do ministro da Saúde de que essa mãe e filha deram positivo no vírus”, referiu Jokowi, como é popularmente conhecido.

Estes são os primeiros dois casos positivos no quarto país mais populoso do mundo e somam-se a casos de indonésios que já tinham dado positivo ao vírus noutros países.

Uma cidadão indonésia que vive em Singapura foi a primeira a contrair o vírus, que terá apanhado de turistas que visitaram a loja onde trabalhava.

Dois outros cidadãos indonésios que deram positivo eram tripulantes do cruzeiro Diamond Princess.

A epidemia de Covid-19, que teve origem na China, em dezembro de 2019, já infectou mais de 86 mil pessoas em 53 países de cinco continentes, das quais morreram cerca de três mil.

Na Europa, Itália é o país mais atingido pelo surto, com 17 mortos e 605 infectados.

A Organização Mundial de Saúde aumentou para muito elevado o nível de ameaça causado pelo novo coronavírus, que pode causar infecções respiratórias como pneumonia.

Além da China, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.

Timor-Leste é actualmente o único país do sudeste asiático sem casos registados.