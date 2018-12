Presidente dos EUA diz que Reserva Federal comete “erro” se subir taxas de juro

O Presidente dos EUA, Donald Trump, advertiu hoje contra “um novo erro” do banco central norte-americano, na véspera de uma provável decisão de subir as taxas de juro e citando um editorial do Wall Street Journal.

Donald Trump, numa mensagem no Twitter, citou o editorial do jornal Wall Street Journal, para dizer que os responsáveis da Reserva Federal deveriam ler o artigo antes de cometer outro erro, antecipando uma nova subida das taxas de juro de referência.

O editorial do Wall Street Journal de segunda-feira considerava que o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, deveria fazer “uma pausa prudente” na subida de taxas de juro.

“A resposta certa é ignorar a política, dentro e fora da Reserva Federal, e seguir os sinais que sugerem uma pausar prudente na subida de taxas de juro”, apontava o editorial do jornal.

“Sintam o mercado, não tomem as decisões apenas a partir de números sem sentido”, recomendou o Presidente dos EUA, que já segunda-feira tinha atacado a Reserva Federal dizendo que ela está a prejudicar os interesses dos americanos.

Os responsáveis da Reserva Federal reúnem hoje e quarta-feira, para decidir a estratégia financeira para os próximos meses.