Presidente do Brasil demite ministro da Educação e anuncia substituto

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, demitiu hoje o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, e anunciou que o novo responsável da pasta será o professor universitário Abraham Weintraub.

“Comunico a todos a indicação do professor Abraham Weintraub ao cargo de Ministro da Educação. Abraham é doutor, professor universitário e possui ampla experiência em gestão e o conhecimento necessário para a pasta. Aproveito para agradecer ao Prof. Velez pelos serviços prestados”, escreveu Bolsonaro na rede social Twitter.

Abraham Weintraub é economista e já trabalhava no Governo brasileiro como secretário-executivo da Casa Civil. É também professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

O novo ministro é formado em Economia pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Bolsonaro e o antigo ministro Ricardo Vélez tiveram hoje uma reunião no Palácio do Planalto, sede do Governo brasileiro, pouco antes do anúncio da demissão, que já era esperada desde a semana passada.

Esta é a segunda baixa do Governo do Presidente Bolsonaro que há cerca de um mês demitiu um antigo aliado e coordenador de sua campanha presidencial, Gustavo Bebianno, da Secretaria-Geral da Presidência da República.