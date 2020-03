Presidente do Brasil com teste negativo para novo coronavírus

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou que o seu teste ao novo coronavírus deu negativo, segundo uma publicação no seu perfil na rede social Twitter.

“HFA/SABIN [Hospital das Forças Armadas] atestam negativo para o Covid-19 o senhor Presidente da República Jair Bolsonaro”, diz o perfil do chefe de Estado brasileiro.

Bolsonaro foi submetido a exames depois de o secretário de Comunicação da Presidência da República, Fabio Wajngarten, ter sido diagnosticado com a doença, na quinta-feira.

A informação contraria uma notícia publicada pela rede de televisão Fox News, dos Estados Unidos da América (EUA), que informou mais cedo que o primeiro resultado foi positivo e frisou que o filho do Presidente brasileiro, Eduardo Bolsonaro, havia comentado o diagnóstico.

Na rede social Twitter, Eduardo Bolsonaro negou esta informação e escreveu: “Teste para coronavírus feito com equipa que foi com JB [Jair Bolsonaro] para EUA ainda não foi concluído”.

Eduardo Bolsonaro também afirmou nas redes sociais, depois da divulgação do resultado do teste do pai, que jamais falou “com alguém da imprensa que testes do Presidente @jairbolsonaro tenham dado positivo, jamais. Até porque essa informação jamais chegou para mim”.

Depois de informar os brasileiros que não tem a doença, Jair Bolsonaro aproveitou para criticar jornalistas e escreveu: “Não acredite na mídia [’media’] ‘fake news’! - são eles que precisam de vocês!.”

Na foto, que acompanha a informação de que não tem Covid-19, Jair Bolsonaro aparece numa posição parecida com a de quem faz o gesto manguito, na frente de um púlpito e de microfones das redes de televisão do Brasil.

Os testes feitos pela equipa e pelo Presidente brasileiro interessam aos norte-americanos porque Jair Bolsonaro esteve numa reunião com o chefe de Estado dos EUA, Donald Trump, no sábado passado, no estado norte-americano da Florida.

Os ‘media’ brasileiros informaram que o país tem pelo menos 151 casos confirmados de Covid-19. Este número foi atualizado hoje a partir de balanços divulgados pelas secretarias estaduais de Saúde e pelo Hospital Albert Einstein e deve ser consolidado num boletim diário do Ministério da Saúde brasileiro.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.000 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 134 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.

A China registou nas últimas 24 horas oito novos casos de infeção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), o número mais baixo desde que iniciou a contagem diária, em janeiro.

Até à meia-noite de quinta-feira (16:00 horas de quarta-feira, em Lisboa), o número de mortos na China continental, que exclui Macau e Hong Kong, subiu para 3.176, após terem sido contabilizadas mais sete vítimas fatais. No total, o país soma 80.813 infetados.

A Comissão Nacional de Saúde informou que até à data 64.111 pessoas receberam alta após terem superado a doença.

Face ao avanço da pandemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto.

A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 15.000 infetados e pelo menos 1.016 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.