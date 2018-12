Português vai ser novo director do escritório da ONU para o relatório do desenvolvimento humano

O Escritório do Relatório do Desenvolvimento Humano, que faz parte do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), vai passar a ser dirigido pelo português Pedro Conceição a partir de 01 de janeiro.

Pedro Conceição, atual diretor de estratégia de outro escritório do PNUD, passa para a direcção do Escritório do Relatório do Desenvolvimento Humano em 2019 e sucede no cargo a Selim Jehan.

O economista português foi apresentado na terça-feira como próximo director do Escritório do Relatório do Desenvolvimento Humano, localizado em Nova Iorque, pelo administrador do PNUD, Achim Steiner, que nomeou o português como líder da preparação da “próxima geração de relatórios”.

Pedro Conceição era desde 2014 director de estratégia do Escritório para Políticas do PNUD e trabalha desde 2001 nesta agência da Organização das Nações Unidas.

Achim Steiner disse que a excelência demonstrada por Pedro Conceição no campo da economia e da política de desenvolvimento aplicada fornecem-lhe “um excelente histórico para esta posição de liderança”.

Alguns dos objetivos apresentados por Achim Steiner para o escritório que o português passa a liderar são o investimento em novas parcerias, avanço nas formas de calcular o desenvolvimento e a afirmação da independência editorial do relatório de desenvolvimento humano.

Entre 2009 e 2014, Pedro Conceição foi economista do Escritório do PNUD para África e chefe da Unidade de Aconselhamento Estratégico desse gabinete. Antes, passou pelos altos cargos do Escritório do Desenvolvimento de Estudos do PNUD.

Autor de vários estudos e livros, Pedro Conceição tem um doutoramento em Políticas Públicas pela Universidade do Texas, uma licenciatura em Economia na antiga Universidade Técnica de Lisboa e licenciatura em Física do Instituto Superior Técnico de Lisboa.

O PNUD produz um relatório anual de desenvolvimento humano, um ‘ranking’ de todos os países com o cruzamento de uma série de indicadores em matérias como educação, saúde, economia, ambiente ou trabalho, para determinar as condições de vida em cada um dos países.

O último relatório do PNUD foi apresentado em setembro deste ano, com dados relativos a 2017, e manteve inalterado o ‘top’ cinco dos países mais desenvolvidos do mundo: Noruega, Suíça, Austrália, Irlanda e Alemanha.

Segundo o Relatório Global de 2018, o índice de desenvolvimento humano, medido numa escala de 0 a 1 cresceu 21% a nível global, em 189 países. A pontuação mais elevada pertence à Noruega, com 0,953 pontos.