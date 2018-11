Portugal pode ter papel de liderança no projecto de oceanos da ONU

O director da plataforma “Sustainable Oceans Business”, do projecto internacional Global Compact das Nações Unidas, Erik Gierckshy, afirmou ontem que os projectos desenvolvidos em Portugal podem levar o país a assumir “um papel de liderança na exploração dos oceanos”.

“Portugal é um dos países mais fortes a nível marítimo da Europa, e, apesar da exploração dos oceanos ter-se iniciado há muito pouco tempo, em Portugal já estão a ser desenvolvidos inúmeros projectos. Isto é um óptimo começo para Portugal realmente assumir um papel de liderança na exploração e desenvolvimento dos oceanos”, frisou Erik Gierckshy, à margem de uma visita ao CEiiA -- Centro de Engenharia e Desenvolvimento, que decorreu ontem em Matosinhos, no Porto.

Em entrevista à Lusa, o director da “Sustainable Oceans Business Platform” afirmou que Portugal tem “demonstrado ter capacidade para estar na frente”, tendo em conta a tecnologia desenvolvida pelos centros de investigação e pelas universidades juntamente com a indústria que opera no oceano.

“O oceano é livre para todos os que têm padrões elevados, que demonstram grande impacto e desenvolvem grandes soluções tecnológicas e Portugal realmente mostrou capacidade para estar na frente”, salientou.

O “Sustainable Oceans Business Platform” é uma plataforma desenvolvida no âmbito do projecto internacional Global Compact da Organização das Nações Unidas, que visa definir princípios orientadores e desenvolver tecnologias e novos modelos de negócio em torno dos oceanos.

Desta plataforma, que se iniciou em Junho e termina em 2020, fazem parte 50 entidades privadas, sendo que o CEiiA é o único centro de desenvolvimento tecnológico que representa Portugal.

“É fundamental termos parceiros que são capazes de atravessar diferentes sectores como o transporte, a exploração submarina e até o espaço, como é o CEiia. O contributo deste centro pode ser muito valioso para a nossa plataforma, quer no desenvolvimento de soluções de mobilidade, mas também na sustentabilidade do oceano”, esclareceu.

Erik Gierckshy vai reunir-se, durante os próximos dias, com alguns membros do governo português de modo a “coordenar e delinear o trabalho a ser desenvolvido relativamente às indústrias que operam no oceano, e às oportunidades que dele podem surgir”.

Segundo o director da “Sustainable Oceans Business Platform”, os próximos passos do projecto estão relacionados com “três pilares essenciais”: a revisão da regulamentação dos oceanos, o mapeamento das oportunidades dos oceanos e a criação de princípios de sustentabilidade de negócio.

“O oceano pode ser uma aposta na resolução de vários problemas, visto que é o nosso ‘ar condicionado’, porque 50% do oxigénio é lá reproduzido. Por isso, é importante usarmos as indústrias e o sector empresarial para alterarmos mecanismos e procurarmos as perspectivas do mercado”, acrescentou.