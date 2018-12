Portugal acorda com Caracas apoio ao fortalecimento do sistema de saúde

Os Governos de Lisboa e de Caracas estabeleceram acordos para fortalecer o sistema público de saúde da Venezuela, anunciou hoje o ministro venezuelano da Saúde, Carlos Humberto Alvarado González.

O anúncio foi feito através da rede Twitter, com o ministro venezuelano a explicar que se reuniu, segunda-feira, com o embaixador de Portugal na Venezuela, e que o encontro serviu para reafirmar os laços de irmandade entre os ambos países.

“Tive um cordial encontro com o embaixador de Portugal, Carlos Nuno Almeida de Sousa Amaro, em que se estabeleceram acordos para continuar com um passo firme à consolidação do Sistema Público Nacional de Saúde e a ampliação dos laços de irmandade entre nações”, lê-se na mensagem, que não adianta mais pormenores.

Entretanto, uma nota informativa divulgada pela vice-Presidência da Venezuela “destaca” que “durante a reunião as autoridades debateram propostas para elevar a qualidade dos médicos para o povo e a ampliação das relações de cooperação e de irmandade entre ambas nações”.

Segundo a televisão estatal venezuelana, as autoridades governamentais “afirmaram que a Venezuela reforça a sua política no tema dos medicamentos e matérias primas, assim como a participação popular em matéria sanitária, isto como parte das ações que empreende o Sistema Público Nacional de Saúde”.